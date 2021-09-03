投資人買基金特別偏愛「後收級別」基金，因境外內基金級別分銷費規定大不同，使得國內投信公募基金規模不但早已超過境外基金，連境內後收級別基金前七月淨流入金額也首度比境外後收級別基金多。

在主管機關強烈要求下，國內投信發行後收級別基金不能收分銷費，然該規定不適用於境外基金後收級別，因此，境外基金每年還是可收「分銷費」。基金業者表示，境外基金後收級別分銷費率，一年約收取1％，由於是從基金淨值中內扣，若銷售機構不說，投資人不易察覺。

為保護投資人，主管機關之前已要求各境外基金通路或銷售機構在投資人申購後境外後收級別時，要確實向投資人說明，當愈來愈多投資人知道境外基金後收級別分銷費內扣，加上國內投信持續推出後收級別基金時，投資人自然會選擇捨境外後收改買境內後收級別基金，使得境內基金後收級別基金愈賣愈好。

根據碁石智庫統計，今年前七月境內基金後收型級別淨流入587億元，已超過於境外基金後收級別淨流入355億元。7月底境內外後收級別基金規模約6,300億元，其中境內後收級別已來到2,441億元，境外基金後收級別有3,831億元。

此外，在國內投信基金發行後收型級別基金存量超過百億元的有柏瑞投信、安聯投信、鋒裕匯理投信、聯博投信、路博邁投信、保德信投信、群益投信及野村投信等，今年前七月各境內基金後收級別全出現淨流入；據碁石智庫統計，前十大境外基金後別級別品牌中，今年前七月份仍呈淨流入，但有四家基金品牌後收級別出現資金淨流出。

(時報資訊)