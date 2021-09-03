Delta變種病毒發威、通膨疑慮升溫，造成全球股市動盪不安。投信法人表示，疫情與通膨將是影響下半年金融市場的兩大關鍵，但衝擊可望逐步遞減，建議投資人把握市場恐慌的時刻，透過定期定額、搭配跌深加碼方式進場。

投信投顧公會資料統計，截至今年7月底為止，投信整體基金規模為4兆8,495億元，較6月微減111億元，減幅僅0.23％，規模居單月次高。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，7月規模變化反映市場出現更多變數，而疫情與通膨仍舊是影響下半年金融市場的兩大關鍵。不過，有別於去年疫情剛爆發時，各國都毫無防備，今年已有五款以上疫苗問世，加上疫苗施打人數不斷增加，疫情帶來的恐慌有限，且美國升息機率偏低，衝擊可望邊際遞減。

黃筱雲認為，投資人此刻更應該把握進場布局的機會，以定期定額、搭配跌深加碼方式，分批建立部位，待未來市場情緒轉向樂觀時，有機會帶來不錯回報。

安本標準投信投資長彭炫通表示，疫情趨緩，企業獲利表現將帶來助力，不僅企業獲利略高於去年的預期值，近期數據更是比已經偏高的預期值表現更為亮眼。此外，目前的通膨水準尚未給本益比帶來風險，以及估值尚稱合理，未來12個月全球股市仍有表現的空間。

彭炫通表示，目前整體環境讓股票及高風險債券仍有表現的空間，因此短中期內持續看好全球股市、新興市場債、高收益債等資產類別，並側重基本面轉好的標的，但投資人也需留意貨幣政策調整後引發的波動提高，強化風險控管。

群益投信表示，投資人不妨掌握GOD神隊友投資策略，G代表Growth potential掌握產業成長趨勢，建議瞄準台灣投資人最為熟悉的台股市場，把握電子及傳產後續成長空間，O代表Opportunity，關注疫後重啟機會，這當中，享有經濟轉型、政策加持各種利多契機的大陸股市值得留意，D則代表Diversity，多重資產配置。

(時報資訊)