國內首檔免疫醫療ETF富邦基因免疫生技ETF獲准募集，該追蹤指數為「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」，該指數前三大持股中即是莫德納與BioNTech。

富邦投信表示，富邦基因免疫生技ETF追蹤「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」，就歷史表現觀察，由2014年12月指數基準日計算，截至2021年8月31日累積上漲344％，相較美股大盤S&P500指數高出約220％報酬率，與市場投資主流科技股的Nasdaq指數比較，亦繳出120％的超額報酬率。

富邦基因免疫生技ETF基金擬任經理人沈誌棠表示，該ETF追蹤的「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」前三大持股中，莫德納2020年股價勁揚20倍、BioNTech也成長超過十倍。

莫德納和BioNTech逆勢崛起，除了因為商機浮現，最重要的是創新技術的運用，加速了藥物與治療方式的發現與開發，才能迅速地搶攻新冠疫苗市場。

沈誌棠認為，莫德納與BioNTech的領先優勢，也不會因為進入後疫情時代嘎然而止。因BioNTech是以研發癌症免疫療法為主要業務，未來也將持續把先進技術運用在癌症治療上；莫德納也將持續研發年度超級疫苗（Annual Supershot），尤其未來在新冠肺炎可能流感化下，仍對疫苗有強勁的需求。

群益投信表示，新冠疫情尚未結束，各種變種病毒讓全球新冠疫情仍維持嚴峻，因此疫苗、醫藥股仍具題材性，醫材、醫檢需求不減，新冠病毒的解藥與疫苗，製藥、生技等全球防疫產業將仍持續值得投資人留意相關投資契機。

(時報資訊)