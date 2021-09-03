近期市場消息錯綜，觀察固定收益資產的投資級債、高收益債、新興債及特別股今年以來表現，特別股漲幅明顯領先，凸顯穩健收益受市場資金青睞，因特別股發行產業的金融業基本面向好，特別股品質無虞，且具高息和存續期短優勢，適度配置可強化投資組合抗震與收益力，面對市場動盪穩健因應。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，隨紓困方案逐漸到期，景氣復甦進入下半場，疫苗施打有助降低重症機會，就業市場改善及通膨壓力降溫，皆有助支持下半年全球景氣持續擴張，現階段市場流動性相當充裕，加上聯準會緩步退場已為共識，預料特別股將持續吸引資金關注，有助其維持多頭趨勢。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，特別股因波動相對較低，及投資等級信評，加上收益水準接近高收益債，相當適合貨幣寬鬆環境。特別股基金配置策略上，由於信用狀況受惠經濟好轉持續改善，看好有望受惠於長短天期利差擴大的銀行、保險業，及現金流量能見度較高的公用事業、通訊服務業。安本標準投信投資長彭炫通認為，美國銀行業財報表現大有起色，為復甦奠定基礎，預期信用成本將進一步改善，收益率持續處於較高水準，股價將獲重估機會

邱郁茹認為，雖然近期市場波動有放大趨勢，但特別股具三點優勢，仍是當前穩健收益建議標的。一是美國銀行業獲利前景可期，財報表現強勁，準備金釋放有助獲利增加，所發行特別股品質無虞；其次是特別股資金動能強勁，資金已連續五個月淨流入特別股，因短天期和高息收特性具配置吸引力。第三則是利差收窄空間，明顯大於美高收債與投資級債，評價面相對具吸引力。

(時報資訊)