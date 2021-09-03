投信法人指出，過去當景氣動能轉強，機器人指數在後三個月上漲機率達77％，平均漲幅6.4％，顯示現在正是布局機器人相關基金的好時機。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，全球經濟解封後，機器人產業有短、中、長期三大投資機會可供留意。短期是經濟走出新冠疫情的低潮期，消費需求湧現、工廠陸續開工，包括半導體、汽車、工程機械等行業，都大量添購機器人自動化設備。

中期則是各地缺工不斷、薪資水準上升，企業尋求自動化生產、服務模式，加深對機器人的需求；長期大型企業啟動數位轉型計畫，追求生產自動化、流程自動化，因此擴大資本支出，採購相關設備。

法人分析，以區域來說，除了美國之外，亞洲率先走出疫情陰霾，企業獲利前景更為明確，再加上受惠於結構性成長因素，像是5G、自動駕駛、人工智慧和自動化等科技發展，又或是日益富裕的中產階級的消費動能，都有助於推升市場表現。

元大未來+++關鍵科技ETF研究團隊表示，電動車、自駕車被視為繼手機之後，新一代行動電腦之一，既然是科技產品，自然就少不了晶片、大數據、電池、被動元件等零組件及系統，加上攸關人命安全，因此車規標準更高、進入門檻高，唯有全球相關領域的頂尖廠商握有關鍵技術、專利，才有跨足最新產品及發展領域的優勢，滿足跨產業的需求。

(時報資訊)