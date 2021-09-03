疫情加速醫藥創新，新藥技術開啟產業獲利之窗，帶領生技醫療產業未來成長可期。法人指出，新冠疫情加速全球醫藥革命，倘若未來疫情流感化，抗疫商機除各類疫苗外，治療新冠確診者的主力藥物未來銷售前景亦十分樂觀。

目前藥廠持續致力技術發展，包括mRNA技術平台、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，挹注相關個股未來營運動能及投資潛力，再加上大廠在手現金充沛，近期有機會加速併購動作，生技醫療基金短中長期題材源源不絕。

新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉表示，2021年6月以來那斯達克生技指數（NBI）表現強勁，指數一度創新高，上漲原因除阿茲海默症、與基因編輯藥物有重大進展，還包括疫苗股納入標普指數、接獲大單、各國擴大疫苗適用年齡等利多不斷。

近期美國FDA又正式批准輝瑞BNT新冠疫苗，使其成為全球首支獲美國藥證的授權疫苗，預估未來將大幅提昇民眾主動接種意願、或地方政府、企業、學校等一波波強制施打令，皆可直接帶動疫苗另一波銷售動能。

李淑蓉也相當看好治療新冠肺炎的新藥，例如藥廠再生元製藥、禮來製藥之抗體類藥物已在美國、英國、日本等國陸續獲批上市，或獲得緊急使用授權，適用於早期治療，可降低患者發展為重症，隨著近幾個月全球新冠確診人數上升，相關廠商接單狀況也呈現爆發狀態，而此類藥物未來甚至有機會達到預防新冠肺炎的功用。

法人分析，生技創新技術包括mRNA平台、阿茲海默症藥物、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，今年陸續帶動生技類股表現，具備明星級產品及下一代突破技術的中小型生技製藥股，投資前景備受期待，若透過基金投資團隊主動選股，更能深度挖掘這類潛力新星、掌握上漲契機。

(時報資訊)