網購消費再進化。電商巨擘亞馬遜與受年輕人歡迎的美國科技服務業者Affirm結盟，推出「先買後付」服務，並於8月27日上線，震撼業界，投信法人表示，電商龍頭與創新金融業者結盟，推出標榜無信用卡也能分期貸款服務，藉由推出輕鬆付款的購物體驗，可望擴大更多使用者並拉高消費金額，也有利於網購商機持續成長。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，網購商機在全球已成為顯學，龍頭大廠亞馬遜在成功帶起規模經濟之後，持續透過多元化的方式擴大市占與營收，這次與Affirm結盟即為一個例子，以搶攻新興的無卡分期市場大餅，消費者在亞馬遜平台的訂單金額只要達50美元以上，即可透過Affirm「先買後付」功能，每月分期付款。

從全球的角度來看，電商的滲透率仍有龐大的成長空間，而數位支付與電子商務平台結合，有利於線上交易持續成長，可以預期兩大領域的結合之後，未來幾年能持續看到電商平台滲透率、市占率、消費金額等各面向展現明顯的成長。

葉家榮指出，全球經濟再度活絡，加上疫情期間加速數位化發展，對於電商消費市場更具有正面挹注，根據荷蘭經濟政策分析局的報告顯示，第二季全球貿易量年增率創下2000年以來最大增幅達21.5％，其中又以美國與歐元區的增幅最大，分別為26％、25％，且相較疫情前的2019年同期相比，增幅亦達4.6％，顯示受惠於經濟重啟與需求急速復甦，全球貿易活絡度不僅已回到疫情前水準，較疫情前更為熱絡。

就美國市場而言，雖然美國就業狀況與疫情前仍有差距，但零售銷售數據早已超越疫情發生前18％之多，電商消費更是蓬勃成長，不僅挹注相關企業獲利數據，Factset更上調今年美國企業的盈餘成長有望達41.6％，預期未來企業獲利基本面將再度成為主導股市及股價表現的主因。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，第四季持續看好伺服器市場表現，由於全球大型雲服務提供者，因應與日俱增的資料處理需求、商業模式網路化及企業數位轉型，全球網路IP流量快速成長，資料中心業者相關雲端業務表現亦成長強勁，帶動進一步地資料中心建置需求。

整體而言，美股在科技龍頭的帶動下，頻頻創新高，科技股儼然成為多頭焦點，預計政策面的支持有望延續美股長期向上走勢。投信法人強調，看好科技與消費創新將顛覆全球消費新風貌，透過科技的催化，包括電子商務、影音串流、電動車等具有破壞式創新的新型態企業，將持續發展線上模式，投資人不妨透過全球型基金，一網打盡這些具有成長潛力的企業。

(時報資訊)