AI正在改變世界，為持續推動AI發展與應用，英特爾首度在台舉辦的「Intel DevCup× OpenVINO™ Toolkit」競賽，在經濟部工業局指導下，9月1日正式開跑，報名徵件將於2021年10月31日截止，詳情請參考活動官網：makerpro.cc/intel-devcup/。

英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，英特爾積極投入AI應用發展，由衷感謝經濟部工業局指導及超過20家生態系合作夥伴支持促成競賽，提供優秀的AI開發人員交流、切磋的機會。

競賽採雙軌賽制，分別「實作組」（首獎30萬元）與「概念組」（首獎8萬元），競賽不限主題、不限國籍與年齡，個人或團體都可組隊參加。

「概念組」的AI新手朋友可用其預訓練模型來進行專案原型的設計，還可用Intel DevCloud雲端平台進行AI推論程式開發及測試，讓參賽者在雲端就能體驗完整的AI開發與布建歷程。若是AI好手，可報名「實作組」來與各方高手過招，挑戰完整的Edge AI應用原型設計，主辦單位已準備好最新第11代Intel Core™處理器，並已安裝好OpenVINO Toolkit工具套件，參賽者只需專注完成創新專案的開發。

本競賽邀集台灣產官學AI生態系夥伴共同支持，包括AI開發套件贊助廠商：研揚科技、凌華科技、研華科技、建碁、東擎科技、友通資訊、博來科技、新漢智能；合作夥伴包括聯強國際、大聯大控股、文曄科技、財團法人資訊工業策進會、人工智慧科技基金會、台灣人工智慧協會、Mighty Net邁特創新基地、CUPOY AI人工智慧學習社群、勁園國際、亞堤教育、CAVEDU教育團隊及台灣大專院校，期從AI應用、硬體技術、產業實務、商業策略等不同角度提供參賽團隊完整諮詢資源。

(時報資訊)