印度股市今年始終不墜，印度股市走勢著實讓投資人疑惑，在印度疫苗接種加速與祭出因地制宜管制成效，8月漲幅近一成，法人認為，印度股市多頭未結束，未來有更高點可期。

先機環球投資投資董事李翰華（Oliver Lee）表示，雖然印度之前遇到了一些疫情挑戰，印度總理莫迪（Narendra Modi）在國際間的聲望雖不佳，印度有很多非常好的公司，從長期的角度來看，印度就像20年前的大陸一樣，因此，對投資人來說，在印度有相當大潛力投資機會，在疫情已漸漸消退，印度房地產看起來很健康，經濟逐漸步入正軌。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度股市8月分漲幅逼近兩位數漲幅，成為亞洲股市中最閃亮的市場，這樣的好表現也推動印度股票基金淨值走高。企業獲利優於預期、國內宏觀經濟數據改善、疫苗接種計畫加速，以及全球景氣穩健復甦，都成為印度股市再創新高的養分。

林庭樟表示，印度總理莫迪近期端出1.35兆美元的基礎建設計畫，上演振興大戲，不管是振興政策甜頭或是實質企業獲利、資金籌碼，短線印度股市不排除有再上新高的機會。

野村印度潛力基金經理人陳亭安表示，隨著印度政府逐步放寬防疫措施，供應瓶頸及通膨將進一步得到舒緩。且受惠於全球經濟動能的回升，印度強勁的出口成長將持續刺激工業生產並帶動整體經濟復甦。

中長期而言，印度受惠於人口結構優勢，可以支持內需產業穩定成長。

另一方面，印度低人工成本及政府稅賦支持，將持續吸引跨國企業將供應鏈移轉至印度，為長期經濟增長提供新的動能。

法人建議，已經進場投資印度股的投資人持續握有手上部位，尚未進場的投資人則可利用定期定額方式，有紀律的投入布局印度股市。

(時報資訊)