強勁的經濟數據，帶動印度股市漲勢持續，印度債市也在央行購債下表現穩定，根據印度股債市溫度計指數最新數據來到124.9，位在「加碼債券部位」區間，投信建議，操作策略上可加碼印度債基金穩健資產，同時定期定額印度股票基金，參與不斷創高的印度股市行情。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度外國機構投資者（FII）7月賣超股市1,131億盧比，但國內機構投資者（DII）和共同基金續站在買方，加碼1,720億盧比，提振市場人氣。

今年來第二波甚至第三波疫情干擾，經濟復甦進度推遲，但已經開始走上正軌，加上印度政府、央行積極推出措施，通過結構改革刺激增長，國內消費逐步回穩，仍可持續看好股市表現。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度疫苗加速施打、管制措施持續放寬，市場預期今明年MSCI印度股市EPS成長率將高逾20％，接近金融海嘯前後的榮景。且因政策穩定性高，經濟成長潛力可期，今年來內外資更同步買超印度股市，顯示國內外投資者對股市相對樂觀，資金進駐下有利於股市後續表現。

安本標準投信認為，印度疫情對經濟成長不大，但市場反映大多數利空後，盧比價位反而相當誘人，且印度政府對疫情採取良好因應措施，因應疫苗供應瓶頸，允許更多種疫苗上市，及大舉提升疫苗接種目標，都提供穩定金融市場的助力。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣分析，印度央行8月會議宣布維持利率不變，並維持TLTRO從9月底延長至12月底，後續釋出2,500億盧比的流動性，預計短期間會持續維持寬鬆基調。

至於印度債市因財政稅收良好、央行購債支撐，殖利率可望維持在6～6.2％狀態，相當具有吸引力，目前稅收再創季度歷史新高，也對債券價格有所助力，看好債市後續表現。

(時報資訊)