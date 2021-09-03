工具機大廠亞德客-KY（1590）先前股價相對疲弱，反映了市場擔憂日本出口中國大陸工具機訂單需求放緩，然而，亞德客-KY外銷需求仍然維持強勁，今明兩年年營業利益將呈現雙位數成長。

亞德客-KY股價已扭轉頹勢，連兩日上漲，2日上漲3.2％，收高在904元。觀察三大法人動向，外資賣超95張，投信買超232張，自營商買超17張，合計買超154張，呈現連二日買超。

法人分析，亞德客-KY客戶需求維持強勁，產能利用率維持110％，加上氣動元件及線性滑軌設備陸續於8～9月擴增，預期第三季及第四季營收可望年增37％、33％，今年下半年營收預期較上半年增長一成。

法人分析，原物料價格止穩加上規模擴大，預期使下半年毛利率、營益率達51％、35％，優於上半年的49％、34％。

中長線而言，雖電子遭遇高基期，年增幅度低於上半年，但其他終端應用例如工具機、車用、電池及5G新基建等可望增添成長動能，預期2022年營收、營業利益仍可望成長25％、26％，達到歷史新高水準。

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(時報資訊)

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