2日台股震盪下挫走勢，加權指數收低17,319.76點、跌幅0.88％；偉詮電（2436）、同欣電（6271）兩檔電子業績股帶量攻堅行情，偉詮電股價收高80.9元、大漲5.34％，同欣電收盤價254.5元、上揚2.62％，可留意相關認購權證。

IC設計廠偉詮電2021年前七月營收19.96億元，年增幅46.61％，7月營收3.40億元，月增幅2.01％。2021年上半年稅後盈餘3.87億元及EPS 2.19元，優於去年同期獲利0.24億元及EPS 0.14元；第二季稅後盈餘2.01億元及EPS 1.14元，也高於去年同期獲利1.54億元及EPS 0.87元。

偉詮電積極搶攻先進駕駛輔助系統（ADAS）市場，車用智慧鏡頭處理器已打入台灣、中國等車用鏡頭模組供應鏈，後續發展仍受關注。外資8月31日及9月1日連兩天各加碼1,054張、1,011張後，2日順勢調節2,370張，但投信2日接棒買超1,596張，支撐股價震盪趨堅站上季線。

CMOS影像感測器封測廠同欣電2021年前七月營收78.19億元，年增幅58.70％，7月營收12.43億元，月增幅6.64％。2021年上半年稅後盈餘11.07億元及EPS 6.21元，遠優於去年同期獲利5.70億元及EPS 3.35元；第二季稅後盈餘6.28億元及EPS 3.53元，強過去年同期獲利2.97億元及EPS 1.70元。

同欣電正興建桃園八德新廠中，鎖定影像產品、陶瓷基板、混合積體電路模組等強勁封裝和測試需求商機。外資接連兩日買超量達1,072張，投信2日也買超269張，推升股價觸及月線關卡，持續朝5日線259.5元邁進。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意