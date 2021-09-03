台股2日震盪走低，終場季線失守，盤面上已反彈一波段的個股在2日股價震盪劇烈；進入第三季，法人看好的個股如光磊（2340）、全新（2455）下方具買盤支撐。

光磊將推出砷化銦鎵光電二極體（InGaAs PD）、垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）等新產品，獲得法人的青睞，股價日前一度跌破季線後反彈，目前已站回所有均線之上。

光磊為LED磊晶材料、晶粒製造、元件封裝、到LED應用產品的生產製造，今年上半年產品分布上，感測元件占比為62％、發光元件占比28％，系統產品占比為10％。

今年第二季因疫情干擾及船運交期延後，光磊第二季合併營收13.84億元，季減12.6％，毛利率32.37％，季增1.01個百分點，主要受惠調整價格及產品組合持續優化，稅後淨利1.83億元，季減25.33％，EPS為0.49元。

光磊8月合併營收為6.04億元，月增3.57％，營運動能逐步回升。法人認為，隨著下半年穿戴裝置銷售旺季與光耦供不應求，預期營運動能可望維持高檔。

光磊董事會已通過八億元投資案，將用在新機型建置、產能擴建及提升品質與效率，如CIM升級、機台自動化。產品推出預期於2021年下半年貢獻營運。

全新7月合併營收為2.90億元，月減8.85％，主因訂單排程過於擁擠，轉換機台上出現延遲，導致營收低於市場預期。不過法人認為，全新8月營收將重回三億元以上。

全新也持續增加產能，已經購買五至十台機台，預期年底到位，擴產幅度10％至20％。

(時報資訊)

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