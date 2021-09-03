台股2日下殺拉回，惟高價IC設計族群仍逆勢齊揚，IC設計龍頭聯發科（2454）、USB控制IC廠威鋒電子（6756）等股價表現強勁。法人指出，在高速傳輸需求提升下，相關高速傳輸概念股成市場新主流，IC設計廠迅速吸引市場目光。

聯發科7月營收403.6億元，月減15.5％、年增51.2％。法人分析，就整體第三季觀察，聯發科8、9月營收將走揚，預估整季營收最多將季增5％，且有望持平上季毛利率46％水準，每股純益（EPS）可望上看15元。

聯發科近年來於5G手機市場拓展有成，市場預期，將帶動其整體營運表現旺。展望第四季，依照過去歷史經驗，預期可能進入季節性修正，後續須持續關注終端產品銷售變化。

不過，放眼明年，法人也看好，聯發科於5G SoC全產品線布局積極，後續將陸續推出旗艦級SoC，加上旗艦級方案天璣2000也有望於今年底前推出，將與高通搶食高階機市場。此外，明年下半年也將推出支援毫米波的方案，聯發科明年營運動能滿滿，預估業績表現仍將維持成長態勢。

威鋒電子上半年營收15.28億元，年增63.7％，毛利率52.3％，年增2.4％，EPS達5.82元，較去年同期翻倍。威鋒下半年除了可望受惠NB廠持續對IC晶片積極拉貨，USB 4控制IC也將進入量產出貨期。

法人指出，隨英特爾（intel）、超微（AMD）將於年底前推出新平台，可望全面導入支援USB 4技術，高毛利率產品有助於威鋒下半年營運逐季走強。另一方面，威鋒USB hub控制IC、Type-C訂單仍暢旺，也將助攻其下半年業績逐季走強，全年EPS有望挑戰12元。

(時報資訊)

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