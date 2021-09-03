美股9月開局首日，有小非農之稱的8月ADP就業數據再次遠低於市場預期，防禦性類股、科技股領漲之下，那斯達克指數微幅收紅，締造新高紀錄。

數據方面，美國8月ADP就業數據僅增長37.4萬，略高於7月表現，但遠遜市場預期的61.3萬。

此外，8月ISM製造業採購經理人指數（PMI）報59.9，由於訂單成長強勁，該數據小幅回升，但僱傭指數跌至九個月低點，美國缺工情形仍未改善，目前美股三大指數期貨的技術面來看，美股三大指數皆高位整理，趨勢仍偏多。

黃金期貨部分，黃金期貨價格小幅收低，遜於預期的小非農就業報告只提供黃金短暫的避險支撐力，因投資者預期即將公布的非農就業報告，將為黃金提供更明確的方向指導，黃金走勢呈現震盪格局。

投資者關注勞動力市場數據，因該數據可確定美國聯準會（Fed）縮表的步伐和時機。新冠疫情最惡劣的時期，Fed啟動每月購債1,200億美元的措施以支撐金融市場，但在後疫情復甦階段，卻又面臨變種病毒擴散，是否需要持續寬鬆貨幣政策便引起討論。

油價部分，石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）召開閉門會議，OPEC+同意遵守現有的每月逐步增產的時間表，每月增產40萬桶直到2022年底。

WTI原油期貨價格小幅收漲，但rent原油小幅下跌，主因OPEC+不打算改變逐步增產的原定計畫。

(時報資訊)