美國8月ADP就業數據僅增長37.4萬，略高於7月表現，但遠低於市場預期的61.3萬。另8月ISM製造業採購經理人指數（PMI）為59.9，由於訂單成長強勁，該數據小幅回升，但僱傭指數跌至九個月低點，顯示美國缺工情形仍未改善，美國經濟復甦力道不減，但近期Delta病毒肆虐對於美國就業市場帶來不小衝擊。

政經消息方面，塔利班重奪阿富汗政權後，美國總統拜登的支持率降至上任後最低，不過，參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，拜登不會因為阿富汗撤軍一事遭到彈劾。

國際貿易方面，美國政府正考慮配額制度結束美歐的鋼鐵關稅糾紛，關稅配額允許各國以較低的稅率，向其他國家出口特定數量的產品，但所有高於數量上限的產品，將徵收較高的關稅。美國貿易代表辦公室和商務部也在考慮，加強對歐盟生產的金屬來源監控。

美國8月非農就業數據至關重要，市場預計8月非農就業人數將增加75萬人，將較上個月94.3萬人大幅下滑。

在有小非農之稱的ADP就業數據遠低於市場預期之後，市場屏息以待即將公布的美國8月非農就業，目前市場觀望氣氛濃，在數據公布前，預計美股三大指數期貨交投會相對清淡，並且持續在景氣復甦的背景下，呈現高檔震盪。

投資人若想參與美股指數行情，除國內期交所有相關商品提供交易外，在國外交易所也有相對應的期貨商品可供投資人參與；在證交所部分，也有與美股連動程度高的ETF供投資人進行布局，如富邦NASDAQ（00662）國泰美國道瓊（00668）等。

(時報資訊)