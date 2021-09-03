台股2日呈現震盪收低格局，最高點17,523點續創反彈高點，最低點17,319點，失守5日線17,378點、季線17,387點，終場指數下跌154.23點，跌幅0.88％，收在17,319.76點。

台指期下跌154點至17,320點。價差方面，台指期轉為逆價差0.76點，電子期正價差擴至0.8點，金融期逆價差縮至1.7點。

現貨部分，三大法人賣超36億餘元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,275口至7,306口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少4,394口至15,805口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,542口至9,784口。

期貨商指出，台股受技術面反壓拉回整理，但在目前台幣依舊強勢不變下，短線台股的拉回仍可偏多操作。

自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為3萬7,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權OI總量轉作大於賣權，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性不變，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多。

技術面台股受8月4日頸線位置反壓，目前重回季線作震盪整理，短線台股仍以震盪偏多看待不變。

永豐期貨認為，台股連續上漲多日拉回整理，若要再度上攻，需觀察成交量是否能放大及電子股動能，此外，也要留意聯準會量化寬鬆退場的不確定性，及全球新冠肺炎變種病毒持續肆虐，投資人宜做好停損停利。

日盛投顧指出，台股近期走勢偏多整理，選股方向可留意2021年展望佳、8月營收佳且下半年營運正向、電動車、半導體、PCB、金融、原物料、生技等。

(時報資訊)