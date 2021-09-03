製鞋雙雄寶成（9904）、豐泰（9910）越南工廠因疫情被迫停工再度延長！豐泰2日公告，配合越南政府防疫要求，越南廠區暫停營運再度延長至9/15；而寶成8月底也公告，子公司裕元工業旗下位於越南胡志明市的寶元鞋廠，因疫情暫停營運將再次延長，至於具體復工時間則未定。

其中，豐泰越南DV、DP、DO、DVM、DS廠，因越南疫情日益嚴峻而暫停營運，自7月17日起停工一路延長至9/15，停工期長達約兩個月。

由於越南廠製鞋產能占豐泰全球產能逾五成，豐泰7月合併營收58.7億元，已創下五個月來新低，7月合併營業利益為3.85億元，年減25％。法人表示，豐泰越南廠區停工再度延長至9/15，8月營收與獲利料將受到衝擊，第三季營收影響幅度預估恐達三成以上。

此外，寶成集團8/31也公告指出，子公司裕元工業旗下位於越南胡志明市的寶元鞋廠，因配合當地政府防疫要求及同仁健康安全考量，該廠區暫停營運期間再次延長。

由於寶成越南六個廠區，鞋類產能占寶成全球產能的45％，自7/14被迫停工以來，已經造成寶成短期營運波動，7月合併營收171.26億元，年減近12％，預期8月營收影響將更為明顯，衝擊到第三季的營收與獲利表現。

(時報資訊)

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