油脂、肉品大廠大成（1210）集團董事長韓家宇看好植物肉市場未來成長性，將砸10億打造新廠專門做植物肉，新食成總經理詹金和2日指出，目前在桃園富岡與嘉義馬稠後兩地評估，初估二年後投產，產能目標上看20億元。

大成集團2019成立Neo Foods新創肉團隊，去年初建立新食成公司，今年新創植物肉產品已陸續上市。

詹金和表示，大成過去60多年來，開發各種不同類型的動物蛋白產品，現在則啟動植物蛋白產品開發，以Neo Foods來說，即耗時一年半研發，除了技術優勢，大成擁有大宗原物料採購、基礎研發、通路垂直整合以及調理食品深加工技術等優勢。

新創肉與調理植物肉的價格更具競爭力，較目前市面肉品價格接近、甚至更低，且包括目前上市的餐飲業包括勝博殿、檀島、岩島成與新創肉自屬餐廳Gino Green的套餐價格，均比植物肉龍頭beyond Meat所推漢堡餐便宜一半。

詹金和說，目前美國市場已啟動試水溫階段，首推北美市場所熟悉的台灣料理三杯雞、宮保雞丁新創肉，已於8月首批出貨至美國超市上架，現階段除了在大成集團旗下餐廳可吃到之外，Neo foods冷凍調理食品可在大成官網安心購、momo、pchome、樂天與蝦皮網路平台上購買，實體店則陸續舖貨至7-ELEVEN、全家及各大超市賣場通路販售。

根據預測2025～2040年之間全球肉品消費市場規模，傳統肉品供應量將下跌3％，但植物供應量每年將以15％速度成長，韓家宇認為，植物肉在國際市場正起飛，只有植物肉品質好、更接近肉，甚至比肉更好吃更營養、價格更平民化，才能在未來占一席之地。

韓家宇除了瞄準海外龐大市場外，台灣素食人口已突破300萬人、占總人口比例13％，僅次於印度及墨西哥，也成為內銷基本盤。詹金和強調，新廠投產後，大成植物肉的業績每年會以5億元逐步邁向目標20億。

詹金和表示，目前台灣素食供應商主要有弘陽食品、松珍生技等三家，大成的新創植物肉與傳統素食不一樣，來源不止大豆，還有多元化植物蛋白，添加纖維素、B12，現在素肉供應商產能仍有限，二年後大成植物肉新廠投產，產能也是供應國內外市場極大優勢。

且海外市場除了首波鎖定中東、北美、歐洲，下一波還有日本市場，因此將開發海鮮植物肉新品項，以因應日本超市與餐廳市場需求，預估以目前大成食品年營業額近30億元業績，未來加上植物肉一年目標20億，將挹注大成食品業績幾近倍數躍進50億大關。

(時報資訊)

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