證交所出借場地給上市公司召開法說會，9月法說會即將登場，首先由福壽（1219）及中石化（1314）二家公司3日打頭陣，計有13家公司陸續舉行法說會，對外說明第三季營運現況及對第四季營運展望。

證交所表示為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在國內自辦或受邀參加一次法人說明會。

9月原有14家上市公司預計於證交所場地自行辦理法說會，但最新結果，原預計於9月27日舉行法說的新美齊最後取消此次法說行程，因而只有13家出席，包括福壽、中石化、嘉里大榮、信大、無敵、新紡、競國、怡華、偉全、利華、聲寶、富爾特、元禎等。

其中，福壽及中石化率先在3日登場，法說會能否釋出正面訊息，市場投資人高度關注。福壽日前剛除息1元，2日股價收在20.35元跌1.45元，今年前七月營收年增率為22.12％，上半年每股獲利（EPS）為0.88元，獲利表現平平，近日外資也出現連七賣，合計賣超1,100多張。

中石化前七月營收年增率衝高至88.03％，上半年EPS為0.67元，已比去年全年EPS僅0.21元高出2倍以上，不過，外資2日調節賣超6,481張，使股價承壓，以12.45元下跌2.73％作收。

證交所再次提醒，因疫情趨緩，配合政策調整，開放至多15名投資人親臨現場參與法人說明會，惟名額有限，建議可透過網路轉播同步收看。

(時報資訊)

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