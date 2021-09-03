市場信心脆弱，再加上以外資為主的三大法人，周四（2日）終結過去的連四日買超轉為小賣超，台股出現技術性漲多拉回，以重挫154點作收，惟法人對聯電（2303）及國泰金（2882）等電金重量級權值股持續加碼不變，並回頭敲進貨櫃三雄等航運股，法人逆風買超股扮市場多頭先鋒。

三大法人過去四個交易日連買，合計買超逾900億元，周四轉為小賣超34.19億元，賣超金額並不嚴重，且對部分看好的個股持續加碼買超，股價表現相對抗跌，而對跌深股如航運股也開始大力敲進，推升航運類股指數揚帆彈升向上，最後收小漲0.34％，成為周四盤面的亮點類股。

據統計，三大法人周四買超3,000張以上的個股包括聯電買超42,653張最多，國泰金11,047張居次，陽明也達8,456張，另長榮、益航、玉山金、華南金，都各買超6,000張以上，永豐金、光磊、台玻、裕民、第一金、台積電、欣興等。

法人周四對個股買超動作相當積極與全面，對聯發科、華新、萬海、南茂、奇鋐、四維航等買超也有2,000張以上，另外，揚智、旺宏、達方、茂矽、廷鑫、慧洋-KY、燿華、台揚、第一銅、益登、新唐、大亞、精英、王道銀行、英業達、台驊投控、泰鼎-KY等，都買超達千張。

投資專家指出，從技術面來看，台股反彈至17,500點之上，開始出現層層套牢壓力區，尤其是之前攻上萬八時，天天爆出5、6千億元以上大量，目前台股維持多日在3,000多億元量能，不具有攻擊力道，使得內資業內法人整體追價意願不強，但所幸美股高檔不墜，外資對台股偏多操作買資力挺，未來內資買盤若不給力，外資將扮演台股重要買盤，因而台股漲跌就要看外資的臉色。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意