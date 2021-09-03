PCB鑽針廠凱崴（5498）公告現金增資認股基準日等相關事宜，預計發行1.38萬張，發行價格為14.6元，公司表示此次增資資金用途為廠房修繕工程及購置機器設備。

受惠於PCB中IC載板、HDI需求越來越強勁，鑽孔代工產能供不應求，積極擴充代鑽產能，尤其是機械鑽孔，成為鑽針廠今年的重要目標。因應客戶鑽孔需求強勁，凱崴在台灣、昆山、湖北、深圳四地都有擴產。

公司表示，隨著5G時代來臨，終端應用功能升級，為滿足高頻高速、高效能運算、大數據傳輸等特性，IC載板、高階HDI的需求大增，而產品內部零件改變，像是PCB設計朝向多孔數、細線路、層數增加、厚度更厚，甚至像載板，因應晶片功能複雜化，面積越來越大、層數也是變多變厚，鑽孔做為PCB製程中的剛性需求，未來持續看好。

凱崴上半年營收7.68億元、年增36％，稅後淨利2,545.5萬元，每股盈餘0.15元，獲利優於去年同期表現。凱崴提到，成長動能來自半導體產業熱絡，帶動IC載板產能供不應求，鐳射及機械鑽孔產能持續緊缺，不過HDI手機板因美系準備換代進入淡季，筆電／平板的傳統PCB和汽車板則維持高檔，帶動營收持續成長。

展望下半年，凱崴看好電子業傳統旺季來臨，PCB需求升溫，加上陸續投資的新產能將陸續開出，公司對於後市營運正面樂觀看待。

深圳廠、昆山廠新產能第二季已陸續開出，第三季將完整貢獻；桃園楊梅新廠區二期工程已於7月完工，以供應載板大廠為主，且機鑽產能大幅增加，第三季貢獻值得期待；湖北武漢第三季開始擴充一倍的機鑽產能，預計在第四季會加入營運貢獻。

凱崴先前指出，鎖定產業趨勢不變，後續客戶需求依舊強勁，凱崴將持續加大鐳射鑽孔、機械鑽孔的投資力道，2021年預計投資4億中，有超過3億在鑽孔事業部，2022年預計資本支出5.6億元，也將全數投入鑽孔代工相關業務。

(時報資訊)

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