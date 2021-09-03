全球數位環境正面臨疫情下的轉型，新型態的在家工作（WFH）及遠距學習已漸漸成形，電競也專業化成為職業項目，因此網路環境整合速度將會在這次的轉型中扮演相當重要的角色。網通晶片大廠瑞昱發表2.5G乙太網路控制器與瑞昱WiFi 6解決方案，能透過支援Dragon智能頻寬優化技術完全發揮網路頻寬使用率。

瑞昱受惠於在家工作及遠距教學等宅經濟發酵，網通晶片出貨放量，上半年合併營收491.80億元，較去年同期成長47.8％，歸屬母公司稅後淨利73.59億元，較去年同期成長逾一倍，每股淨利14.41元優於預期。瑞昱下半年進入出貨旺季，訂單出貨比仍大於1，7月合併營收年增37.9％達95.63億元，續創單月營收歷史新高，累計前七個月合併營收587.43億元，較去年同期成長46.1％，改寫歷年同期新高紀錄。

由於半導體產能吃緊，瑞昱已與晶圓代工廠簽訂長約。下半年預期WiFi 6晶片出貨將逐季拉高到明年，而且WiFi 6晶片價格是WiFi 5的1.5倍，法人看好瑞昱下半年單月營收有機會突破百億元大關，就算筆電或平板的銷售動能開始放緩，法人樂觀預期營收及獲利將穩定成長到明年。

瑞昱看好疫情加速數位轉型，將帶動網通晶片強勁需求，因此針對網路頻寬優化推出完整解決方案。瑞昱獨家開發Dragon智能頻寬優化技術是軟硬體一同開發設計，相較於單純軟體設計更能達到頻寬優化，可依照使用者需求自動排序應用程式優先權，如開啟Work Mode工作模式，軟體會將工作優先使用的線上應用程式等級拉高，而開啟Game Mode遊戲模式，軟體會將線上遊戲列為優先使用，不會發生延遲或是互搶頻寬問題。

瑞昱表示，無論電腦本身是否內建支援Dragon技術網卡，可透過USB轉2.5G乙太網卡或轉WiFi 6的配件享有規格提升，不需花費高額成本。

瑞昱指出，Dragon網卡能與其他張Dragon網卡藉由R-rowStorm功能一起上網，打破單一網卡使用限制，用戶能善用家裡寬頻及自身手機的上網服務，將兩個頻寬透過R-rowStorm來分擔多個上網應用程式，將頻寬需求分開且排列優先順序。

(時報資訊)

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