受惠於面板驅動IC出貨量持續增加，同時第三季因供不應求價格再度調漲，IC設計廠天鈺（4961）2日公告8月合併營收22.47億元，連續六個月改寫單月營收歷史新高。

雖然面板市場成長動能趨緩，但面板驅動IC及電源管理IC仍然供不應求且價格續漲，法人看好天鈺9月營收續創新高，第三季營收改寫歷史新高，季度獲利可望再度賺逾一個股本。

雖然近期有關面板市場需求轉弱，市場預期面板驅動IC恐被客戶砍單且價格可能因此回跌，但實際情況並非如此。業者分析，雖然面板廠的出貨量有觸頂轉弱情況，但面板解析度向4K或8K發展，以及刷新率升級至120Hz或240Hz等，單一面板採用同通道數驅動IC的數量將因而增加二成至三成，所以年底前面板驅動IC仍然供不應求，第三季價格已順利調漲，第四季預估可望持平。

天鈺則以實際業績表現證實市況仍然熱絡，公告8月合併營收月增4.2％達22.47億元，與去年同期相較成長134.2％，再度改寫單月營收歷史新高，成長動能來自面板驅動IC出貨持續增加。累計今年前八個月合併營收達142.77億元，與去年同期相較成長逾1.3倍。由於在手訂單能見度已看到年底，訂單出貨比仍大於1，營收成長動能將延續到第四季。

天鈺營運主力以面板驅動IC及電源管理IC為主，下半年出貨強勁且價格續漲，法人看好天鈺9月合併營收將續創新高，以7月及8月營收表現推算，第三季合併營收可望介於67～68億元間，較第二季成長約14～15％，較去年同期增加近1.3倍，再度改寫季度營收歷史新高，且單季獲利可望再賺逾一個股本。天鈺不評論法人預估財務數字。

天鈺今年將推出更具競爭力的產品，強化各產品線布局。隨著5G通信、4K及8K高解析度面板等技術日趨成熟，面板新應用市場持續擴增，天鈺除了推出具成本效益面板驅動IC，也會推出主動式與被動式的mini-LED解決方案。

天鈺同時與客戶在電子書合作，推出彩色版本並加快刷新率，預期市場接受度及普及度將大為提高。

(時報資訊)

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