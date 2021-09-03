和勤精機（1586）2日公佈8月合併營收2.13億元，創歷年同期新高，月增4.43％、年增5.07％；前八月合併營收17億元，亦創歷年同期新高，年增23.26％。和勤表示，新能源車零件出貨成長，帶動汽車零件業務在淡季中仍創下營收佳績，隨著汽車與硬碟機零件兩大業務逐步進入旺季，預期營收仍將穩定走高。

和勤8月兩大業務的營收分別為，汽車零件1.51億元，占比70.61％；硬碟機構件（VCM Plate）0.59億元，占比27.56％。在汽車零件部分，和勤表示，美系電動車大廠出貨顯著成長，其他品牌新能源車的門鎖、座椅零件亦穩定出貨，新能源車零件帶動汽車零件業務營收較上月增加，減緩大陸高溫假的影響。

此外，硬碟（HDD）零件進入產業旺季，且持續受惠東南亞轉單效益，目前產能全開因應訂單需求。和勤指出，公司專注於高階儲存硬碟機種機構件（VCM Plate），產品平均銷售單價與毛利均高於傳統硬碟，下半年旺季效應可期。

和勤持續開發新產品維持業績成長動能，其中，新能源汽車零件除了隨美系電動車大廠出貨穩定成長外，和勤與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，也可望於第四季開始有產品進入量產；重卡變速箱零件出貨將穩定增量，預期今年還將增加其他的零件供應。

至於部分品牌汽車面臨晶片缺貨的情況，和勤表示，公司汽車零件供應以市場主流車款為主，目前汽車晶片缺貨問題對和勤的影響並不明顯，後續的影響需要再觀察，一旦汽車晶片缺貨問題緩解，第四季傳統旺季預期將有亮眼表現。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意