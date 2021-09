正德(2641)看好散裝航運前景,董事會通過訂造二艘4萬噸輕便型高效節能散裝船,每艘造價不高於3,000萬美元(逾8億台幣),2日與Mitsui & Co., Ltd.簽訂合約,將在日本Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd. 建造新船,預計2023上半年交船。正德董事長蔡邦權表示,年底前有計劃再加碼訂造二艘4萬噸輕便型高效節能船。

另外,由於二手船舶交易市場熱絡,正德第三季購置二艘現有船,9月則處分一艘舊船,提升船隊營運效率,累計船隊規模將達18艘。

正德表示,由於大陸、印度、越南、馬來西亞等地疫情嚴峻,大陸舟山、寧波領港分流上班,天津塞港,偏航、加油、等待裝卸貨、PCR檢測,及船員更替困擾延誤等,均影響運力、估減少逾三分之一,以目前航運供需、疫情發展來看,航運景氣上揚應可維持到2024年,缺船缺櫃狀況才能紓解。

目前散裝輕便型新船訂單數增幅低於10%,相較過去10年各船型運力增幅逾15%明顯偏低,加上環保新規陸續上路,老舊船舶航行時必須減速甚至提前淘汰,保守估計要達到供需平衡需要數年時間。

正德上半年營收4.89億元、年增63.3%,毛利率28.32%,獲利1億元、年增249.01%,EPS為0.66元;7月營收1.11億元、年增56.6%,累計前七月營收6億元、年增31.71%。

(時報資訊)

