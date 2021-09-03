正德（2641）看好散裝航運前景，董事會通過訂造二艘4萬噸輕便型高效節能散裝船，每艘造價不高於3,000萬美元（逾8億台幣），2日與Mitsui & Co., Ltd.簽訂合約，將在日本Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd. 建造新船，預計2023上半年交船。正德董事長蔡邦權表示，年底前有計劃再加碼訂造二艘4萬噸輕便型高效節能船。

另外，由於二手船舶交易市場熱絡，正德第三季購置二艘現有船，9月則處分一艘舊船，提升船隊營運效率，累計船隊規模將達18艘。

正德表示，由於大陸、印度、越南、馬來西亞等地疫情嚴峻，大陸舟山、寧波領港分流上班，天津塞港，偏航、加油、等待裝卸貨、PCR檢測，及船員更替困擾延誤等，均影響運力、估減少逾三分之一，以目前航運供需、疫情發展來看，航運景氣上揚應可維持到2024年，缺船缺櫃狀況才能紓解。

目前散裝輕便型新船訂單數增幅低於10％，相較過去10年各船型運力增幅逾15％明顯偏低，加上環保新規陸續上路，老舊船舶航行時必須減速甚至提前淘汰，保守估計要達到供需平衡需要數年時間。

正德上半年營收4.89億元、年增63.3％，毛利率28.32％，獲利1億元、年增249.01％，EPS為0.66元；7月營收1.11億元、年增56.6％，累計前七月營收6億元、年增31.71％。

(時報資訊)

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