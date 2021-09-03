隨著產業景氣進入高峰，加上大陸當地政府嚴控產能新增、促進環保減排，供給受控，大陸水泥價格8、9月持續調漲，亞泥（1102）在2日法說會上指出，第三季業績將可逐月回升，下半年營運一定會比上半年好。

但市場認為，煤價居高不下，將會衝擊到亞泥第三季獲利的成長性。

亞泥今年上半年合併營收403.08億元，年成長19.17％

，不過在煤價高漲下，上半年營業毛利率26.45％，比去年同期下滑了1.26個百分點。其中，亞泥中國第二季煤炭所占的成本已衝高到36％，比去年同期提升了6個百分點，讓亞泥中國第二季毛利率37％，比去年同期的42％，下滑了5個百分點。

亞泥表示，雖然煤價居高不下，但亞泥今年兩岸水泥市場的銷售量都在成長，其中，國內市場政府推動前瞻基礎建設計畫、中美貿易摩擦促使海外台商回台投資、對中國大陸進口水泥課徵反傾銷稅後價格呈現穩定，整體營運呈「價穩量增」，亞泥台灣上半年水泥與熟料銷量140萬噸，年增4.4％。至於亞泥中國市場，在當地基建工程增加下，上半年水泥銷量達1,350萬噸，年增31％。亞泥指出，第三、四季一向是水泥廠的傳統旺季，8、9月價格調漲，已反映工程趕工下需求的增加，預期在「價漲量增」下，下半年營運一定會比上半年好。

(時報資訊)

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