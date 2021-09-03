受越南疫情衝擊，成衣大廠聚陽（1477）公布8月合併營收27.54億元，雖年減11.6％、月減9.7％，但仍是今年單月次高，優於市場預期；聚陽指出，越南廠9月中應可陸續恢復生產，到時會透過加班等方式，全力趕工加速遞延的訂單交貨。

整個越南廠占聚陽總產能約四成，聚陽表示，此次疫情受到衝擊的產線，主要是胡志明市所在的南越廠，真正受到影響的產能約13％，北越及中越廠仍正常生產。

除此之外，聚陽透過在印尼、柬埔寨廠、菲律賓、非洲等生產據點加班支援，也使得在越南疫情最嚴重時，全球產能稼動率仍逼近九成，讓整體營運衝擊降到最低。

為衝高營收獲利，努力達成年初設定營運有二數成長的目標，聚陽指出，手中訂單無虞，年底前將「擇優出貨」，以平均單價較高、高階訂單優先出貨。

聚陽累計今年前八月合併營收187.41億元，年成長率15.74％；自結前七月稅前盈餘18.86億元，比去年同期大幅成長37％，營運績效都符合公司既定的目標。據了解，目前聚陽越南廠的員工已排到9月初會陸續施打疫苗，依時程，9月中之後，在符合越南當地政府的政策下，應可陸續恢復生產；聚陽表示，到時候會透過加班等方式，及其他廠區、生產據點的支援，全力追趕遞延的訂單交貨，預期第四季會是今年營運的高峰。

(時報資訊)

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