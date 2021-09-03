材料-KY（4763）因鏡框用塑料級醋片需求持續回復，第二季營收創歷史新高，惟原料上漲壓抑獲利力道。董事長王克璋表示，目前醋酸纖維素市場供不應求，醋片本月正式調漲售價；另一產品絲束也和客戶議定，下半年改採FOB離岸報價，由客戶負擔運費，可去除上半年運費飆漲帶來的成本壓力。下半年獲利展望將優於上半年。

此外，王克璋認為，從PE（本益比）等各角度來看，公司股價有被低估情況，決定啟動第三次庫藏股買回計畫，董事會決議於9月3日～11月2日執行買回庫藏股600張，每股買回區間價格90～140元，買回股數將轉讓予員工，以激勵提升員工向心力。

材料上半年營收年增22.2％，毛利率受制原料和運費成本飆漲，不增反降，獲利年減15.1％，EPS 3.32元。

下半年需求強勁及成本改善，加上山東濟陽青寧工業區舊廠徵收處分收益約人民幣6,795萬元，預計第四季初完成土地移轉，認列利益，獲利動能可望更上層樓，全年營收續創新高。

王克璋指出，上游原料醋酐價格從去年底的每噸5,000多元人民幣，漲到今年第二季最高12,000元人民幣，足足上漲一倍以上，墊高成本；下半年伴隨公司打造醋酐新廠開始小量生產，預計9月中後產能有機會開始全效發揮，搭配透過調整產品售價反映成本，強化收益能量。

材料新醋片產能目標第三季底量產，醋片總年設計產能將達3萬噸；6萬噸醋酐新廠除可降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

王克璋認為，材料毛利率最壞情況已過，第三季可望回升，第四季有機會出現比較大的躍進，不僅回到去年水準，甚至有機會超越。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意