連鎖藥局龍頭大樹（6469）防疫、新展店雙引擎驅動，前七月稅後純益2.24億元，年增115.38％，EPS 4.17元，賺贏去年全年，由於下半年還有新增門市效益，法人看好該公司今年EPS將由6元起跳，營收也可望衝破百億門檻大關。

營運表現亮麗的大樹，7月營收以9.71億元創下歷史次高，年增29.51％；單月稅後純益3,400萬元，年增139.42％，EPS 0.63元；累計前七月營收62.79億元，年增32.1％。

今年5月國內疫情爆發後，大樹防疫商品熱銷，營收比重從第一季的3～4％攀升至第二季的10％，相關產品的毛利率優於平均；此外，疫情造成餐飲與其他服務業等內需產業緊縮，服務業等實體店鋪不敵疫情壓力退出市場，讓大樹店面取得相對容易，上半年完成18家的開業，挹注重要成長動能，光是7、8月新增店面簽約數即一舉增加10家。

大樹董事長鄭明龍表示，由於今年新展店選擇多、店面取得相對容易，預期全年展店目標將優於預期，規劃展店40家新門市，包括20家中大型委託直營店與20家加盟店，新門市將均勻分布在全台。

鄭明龍表示，大樹下半年動能來自擴展新門市，受惠政府擬年底前推出五倍券，加上過去第四季都是全年營運高峰，預期營運將可延續成長力道。

法人預期，大樹前七月已交出EPS 4.17元佳績，是自2015年以來的年度新高，由於該公司自5月起營收已站上9億元大關，在下半年旺季效應下，下半年營收將優於上半年，全年營收有望年增近30％、突破百億元創新猷；下半年毛利率也將維持上半年 26％水準，全年EPS有機會在6元以上，改寫新高。

另外，大樹今年啟動新五年計畫並祭出四跨策略，包括跨平台、跨品牌、跨產業與跨海外，其中，跨產業方面鎖定寵物商機，預計 9月將在桃園開設首家寵物店、10月會開第二家，目標年底前設立三家寵物店。

鄭明龍表示，大樹已開始啟動跨海展店計畫，繼去年取得日本藥局SUGI台、中、港、澳獨家代理權，除在台灣設立首個SUGI藥局店中店外，雙方已開始討論商業模式，規劃明年進軍大陸市場、設立首家門市。

(時報資訊)

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