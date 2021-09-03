佳能（2374）7月因缺料狀況好轉，遞延訂單發酵，帶動營收回神，下半年營收有望優於上半年。為布局未來，佳能擬在台灣和東南亞覓廠地擴大生產，且已備足銀彈。

佳能今年第二季因處分南港不動產挹注，不但單季順利轉盈，且EPS高掛2.8元，也牽動上半年EPS轉正，來到2.37元，展望下半年，也出現轉機，佳能指出，7月缺料的狀況已見緩解，部分客戶的訂單回籠，在遞延訂單加持下，7月營收衝高至2.97億元，創下去年11月以來的新高，月增率達38.15％。

至於客戶回溯的訂單可以延續到何時？佳能表示，「這還是要看客戶」，不過，因為缺料的狀況已見緩解，下半年的營收應會優於今年上半年的13.16億元，但會不會比去年同期的19.47億元好？則還要再觀察。

在第二季出售土地挹注，佳能口袋飽飽，有足夠的銀彈可以著手布局新產能，佳能指出，包括台灣和東南亞都有在考慮中，不過，目前尚未有相中的廠地，至於舊有的中國的寮步廠雖然目前尚未滿線，但著眼於中美貿易戰以及中國人事成本居高不下，暫不考慮在既有的寮步廠擴產，空下來的廠區目前供出租中，以補貼行政費用。

佳能近幾年積極轉型，由光學影像模組及系統整合朝向高階影像模組轉進，就連3D感測（3D Sensing）、廣角應用也都有涉獵，佳能指出，近幾年佳能在車用、醫療、監視、商用光學都積極做嚐試，其中監視和商用已有出貨，車用的部分也已拿到部分認證，只是尚未量產。

除了本業開始轉型，佳能在轉投資部分也漸入佳境，其中持股逾一成的應華（5392），每年都有穩定的配息，另持股52％的一品光學近兩年也由虧轉盈、持股三成的小金雞禾蒼科技今年上半年也有1300萬元的獲利。

(時報資訊)

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