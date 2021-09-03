玉晶光（3406）新設「茂晶光電（廈門）有限公司」，外資按讚！認為新設的茂晶光電可能是為了因應Oculus等大客戶訂單而做的VR/AR產能擴充，在產能放大下，不光是Oculus，連Sony和蘋果都有望成為潛在客戶名單。

玉晶光再度啟動新的資本支出，繼今年年初公告加碼通過20.98億元購置機器設備的資本支出預算案後，1日玉晶光又公告擬投入4,500萬美元（折合新台幣12.6億元），直接投資新設茂晶光電（廈門），雖然玉晶光僅輕描淡寫說，新設的茂晶光電（廈門）主要營業項目為光學鏡頭及其零配件之製造及銷售等，取得該廠的目的是為了因應集團永續發展、多角化經營及分工，但美系外資卻直指，此舉是在為後續的VR/AR做布局。

美系外資指出，玉晶光新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，新廠將專攻頭戴式VR/AR多的相關零組件，包括透視鏡頭、相機鏡頭和ToF鏡頭的鏡片，藉此玉晶光將有機會滲透到更多的客戶，除目前的Oculus外，連Sony和蘋果都有望成為其潛在客戶，著眼於AR/VR可望成為玉晶光新的成長動能，美系外資重申玉晶光「買進」評等及目標價為680元，受到此利多帶動，玉晶光演了半場好戲，早盤股價一度衝高至536元、上漲18元，尾盤因不敵大盤走弱也同步翻黑，終場收在516元，下跌2元，與美系外資給出的目標價680元，仍存在164元的價差空間，潛在上漲空間達31.78％。

玉晶光主力營運重心還是擺在蘋果手機鏡頭上，除台灣廠外，廈門另一主力生產重鎮，現玉晶光已在廈門廠設有五座工廠，其中四座廠已在運作中，另新設的第五座廠也已有部分投產，不過因第五廠規模較小，初估只能增加近一成的產能。

除了蘋果手機鏡頭外，玉晶光也將目光投向車用以及AR/VR等明星產業，目前玉晶光VR新產品開發還算順利，今年下半年即增加了不少VR訂單，明年有機會放比較大的量，至於AR部分雖然商機更大，但是因為市場尚未成熟，AR要起飛，可能還要再等一段時間。

(時報資訊)

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