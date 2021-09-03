盤勢分析： 8月下旬起費城半導體指數出現V型走勢，台股指數同步上揚反應產業結構與指數成分。費半指數大漲兩大主要推升力道是NVIDIA和台積電ADR，NVIDIA近期因顯卡報價利多上漲，後續須注意購併ARM變數；台積電ADR則是調漲晶圓代工價格，毛利率重回50％以上，外資程式賣壓轉為買盤。

7月中旬台積電財報毛利率下降，外資賣壓湧現，8月台積電股價一度跌破年線（200日均線），台股指數連續收黑9天，8月下旬台積電調漲代工價格10％至20％傳聞，將第四季漲價「提前發動」一舉扭轉市場多空氣氛。近日市場資金大舉加碼IC股，其中IC設計股成為資金匯集之處，個別中小股成長題材成為短線價差操作樂園。

財新公布中國8月製造業PMI為49.2％，低於預期的50.2％，是2020年5月以來首度跌落至50以下。中國經濟製造業景氣下滑市場供給減少，就業市場惡化，通膨壓力高，而且海外需求下滑，8月新出口訂單指數創2021年2月來新低；中長期因素美中對抗尚無轉圜。近日中共網信辦展開「清朗行動」打擊「金融黑嘴」和造謠傳謠，禁止唱衰中國經濟等金融專欄和「自媒體」帳號，中國經濟實際前景將是未來全球經濟的重大變數。

以9月中旬蘋果發表新iPhone13為例，蘋果採取「In China For China」本地化策略，紅色蘋果供應鍊家數增加，如立訊精密（組裝訂單）、舜宇光學（後置鏡頭）、瑞聲科技、藍思科技（金屬外殼），未來蘋果中國市場發展受政治因素影響，中國發展聚焦壯大製造業，蘋果產品代工是重要發展契機，但iPhone市占率攀升將衝擊華為與中國手機廠，美中對抗影響iPhone銷售，第2季特斯拉才在中國吃了虧。

全球疫情造成供應鏈及物流不順，IDC預測2021年全球PC出貨預估3.47億台，成長率從18％下修至14.2％，特別要注意的是IDC認為疫情解封，消費者支出未來轉移至休閒與旅遊，PC需求放緩，預測明年PC出貨將會下滑，這也是外資看空PC、記憶體、面板、零組件等傳統電子供應鏈的主要基本面依據。

投資策略：

近期外資連續買超台股主要加碼台積電，但另一方面期貨未平倉仍以空單居多，反應加碼的外資以短線消息以及套利；中長期投資台積電的外資基本上不會變動。台積電與晶圓代工股上漲，不僅對其他類股產生資金排擠效應，操作績效更會不如大盤，然後容易引發多殺多減碼。

追價意願降溫，須注意類股輪動格局，強勢股才能吸引買盤，航運與IC設計是第二季、第三季主流對照組，雖然業績很重要但如果只有營收、獲利、本益比、股價淨值比、股利等，無法引發波段行情，第二季航運股狂飆起點是塞港事件，8月下旬台積電大漲是漲價傳聞，這些大事件才能吸引市場資金動能，所有的類股都適用。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意