2022年台股增加新籌碼可望加速。金管會2日宣布，今年底前就會拍定一定規模以上的上市櫃公司，其發行新股可採「總括申報」，即將未來二年內要增資的規模一次取得核可，再視適當時機執行現金增資，證期局副局長郭佳君表示，現行公司從籌備現增到拿到資金約要三到六個月，未來可望縮減到一個半月。

採取總括申報制有三項好處，一是上市櫃公司可在二年總額內，視市場狀況隨時啟動現金增資，加速取得現金，讓上市櫃公司可多利用股市籌資；二是省下申報申效時間，現增時間縮短後，上市櫃就不會因為市場突然變化，讓增資價格不可控；三是想參與現增的投資人等待時間縮短，認購價格可更貼近預期。

金管會表示，2019年及2020年共有147家上市櫃公司辦理現增，其中有18家公司是連續二年都在股市募資，如生技醫療、半導體、電子零組件及航運業等，因發展需要大量資金，所以必須密集籌資，若改總括申報，將可加速這些企業取得營運所需資金。

依據金管會統計，今年上半年已有40件現增案，募資金額585.2億元，比2020年上半年的294億元，及2019年上半年的302億元都高，去年一整年則是有84件現增案，金額共894億元。

金管會表示，為優化募資相關規範，提升資本市場籌資效能，決定開放上市櫃公司可採總括申報發行新股，加速企業從資本市場取得資金，對長期資本投入較大或研發時間較長的產業，給予更多彈性選擇發行新股的時機。

(時報資訊)