連鎖餐飲業者八方雲集（2753）1日截止公開申購，期間累計吸引30.66萬筆申購單，以釋出的1,320張股票計算，在未扣除不合格單的情況下中籤率僅0.43％，超越穎崴（6515）的0.44％，總計凍資475億元，更是創下今年次高。

八方雲集預計9日掛牌上市，作為下半年首檔轉上市股，以及近五年首檔掛牌上市的餐飲股，掛牌前夕就話題十足。先前競價拍賣合格投標數量達1.59萬張，得標率25.6％，得標加權平均價格落在165.53元，後以每股155元承銷價辦理公開申購，2日興櫃收盤均價180.4元計算，每位中籤戶隱含2.54萬元潛在報酬。

八方雲集旗下除「八方雲集」與「梁社漢排骨」兩大品牌外，去年也宣布收購丹堤咖啡69％股權，今年在本土疫情爆發期間，因門店消費型態以外帶、外送占比較高，業績仍能維持高檔，整體營業額逆勢成長17.67％，上半年稅後盈餘與每股盈餘更分別繳出2.83億元、4.71元佳績，同時超越瓦城與豆府，成為觀光業的每股獲利王。

隨著五倍券將在10月初發行，提高投資人對民生消費類股興趣，八方雲集憑藉著優於同業的獲利能力，將有機會擠下豆府成為餐飲股后。法人也看好國內疫情趨緩且公司積極拓展新門市，下半年毛利率有望回升外，2022年獲利應可與過去三年間的14％年複合成長相當。

繼八方雲集後，永豐餘旗下小金雞永豐實與半導體設備廠華景電也將同時在7日起辦理競價拍賣、15日起辦理公開申購，2日興櫃收盤均價與暫定的承銷價間分別存在29.65％、63.7％的價差空間，更勝八方雲集，預料將再掀起一波搶購熱潮。

另三商家購、南光（櫃轉市）以及8月底通過主管機關核准的全訊、森崴能源、宜新實業等三檔個股，以及振宇五金、穩得皆有機會在年底前掛牌，將為台股注入新血。

(時報資訊)

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