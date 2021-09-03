美國銷售旺季即將來臨，兩大運動服裝零售商富樂客（FL）及迪克體育用品（DKS）積極布建存貨，要求供應商盡快到貨，但台系供應鏈受到生產地疫情影響，面臨缺工、缺櫃困擾，法人認為，出貨將因疫情停工而遞延，包括豐泰（9910）等14檔個股短空中多。

法人觀察，近五日已有法人買盤進駐的個股，包括南亞、台化、大亞、福懋、台塑、南紡、建大、南緯、豐泰、遠東新、得力、強盛、豐祥-KY、大東等14檔，適值8月營收公布之際，如遇拉回，可望是逢低布局的時點。

美國兩大通路商FL及DKS第二季度表現優異，國泰證期認為，疫情之後，美國零售通路商進行重整，FL及DKS營收仍較2019年達29～45％成長，兩大贏家通路持續提高市占率。

此外，運動通路商在財務結構，也出現大幅改善，毛利率優於預期達5個百分點，主要原因包含促銷減少、持續帶動獲利率上升，且因需求強勁，在傳統促銷旺季，折扣率也明顯較過去降低。

面對即將來臨的返校季、感恩節及聖誕節三大節日，兩大通路商樂觀看待，並積極布建存貨，因應下半年旺季到來。

在台系供應鏈部分，東南亞持續受疫情及塞港影響，越南胡志明市延長管制至9月15日，根據VITAS資料顯示，約有40～50％中小型廠因無法實施三就地措施，而被迫停工，三就地（就地生產、就地飲食、就地住宿）措施，也增加中、小廠商營運負擔。

在台廠部分，若未實施三就地，在南越廠區停工時間約兩個月，即使第四季復工加班，稼動率仍無法拉高至先前水準，法人預估，台廠全年營收將下修中至高個位數。

CMoney決策系統顧問呂漢威指出，對業者而言，現在訂單沒有問題，但是怕缺工、缺櫃及塞港，如果越南政府無法控制好疫情，因疫情而擴大停工，廠商可能有營收遞延效應。

國泰證期資深經理蔡明翰認為，關鍵點在Delta疫情發展，近期美國疾病管理局發布報告，在疫苗施打率拉高與加強管制措施下，目前疫情嚴峻的美國東北部，可望於9月底見到疫情高峰後反轉向下，經濟活動也將逐步復甦，成衣與運動鞋需求將隨之回升，年底感恩節與聖誕節有望出現報復性消費力道。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意