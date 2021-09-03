隨著轉投資SYNNEX Corp.（新聚思）合併Tech Data發行新股，神達（3706）持股比例估降至5.53％，將由「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，並需認列一次性評價利益及估列相關稅負，公司估有72億元未實現利益，換算增加每股盈餘近6元，預計今年財報中認列。

法人表示，神達今年本業持穩、業外大補，第二季處分順德廠、Concentrix股票及神基（3005）處分佛山順達廠貢獻的業外收益，推升第二季獲利創單季新高。後續順德廠處分利益還有小部分會在第三季才認列，加上改變對新聚思的認列方式而產生的業外收益，樂看該公司今年業績創下歷史新高無虞。

神達上半年營收234.7億元、年增21.8％，稅後淨利36.25億元、年增230％，每股盈餘3.03元。除業外貢獻強勁，上半年本業表現也有所成長，尤其中美系資料中心、雲端客戶的需求強勁，帶動伺服器出貨暢旺。

展望下半年，該公司表示，主要是料況的挑戰不小，過前備貨的庫存上半年都已消耗，但下半年缺料比上半年更嚴峻，像是CPU、SSD、主機板IC元件等都有缺貨，整體來說，有料就能出貨、有出貨就會有業績，下半年客戶的需求仍舊是強勁，就是料況必須要持續緊盯。

車電相關業務方面，雖受惠車市回溫及旺季到來，接單越來越好，但也受到料況的不確定性影響，還有疫情發展反覆干擾，不過神達表示，因為供貨一直無法滿足需求，因此客戶給的能見度拉長，讓公司能提早因應，樂觀來看，明年上半年甚至全年的能見度呈現明朗。

神達表示，2021年營運較2020年成長的看法不變，唯獨長短料挑戰大，盡可能滿足客戶需求。

(時報資訊)

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