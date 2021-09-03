沒有最高、只有更高！受惠新產能開出及漲價效應發酵，砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）8月營收再度以4.29億元創歷史新高，月增3.98％、年增49.62％，2021年來累積營收叩30億元大關、達30.57億元，年增37.62％。由於訂單無虞，加上產能陸續開出，以及漲價效應，公司對下半年持續樂觀以待。

法人透露，在美系客戶方面，除了現有長期合作的美系手機客戶外，目前宏捷科另一家長期驗證的5G Tier 1大廠也已通過認證，有機會為第四季營運再添柴火；宏捷科近年致力於客戶分散策略，目前台系約30～35％、陸系約40～45％、美系約20～22％。

在月產能方面，宏捷科表示，在8月底已順利拉升至1.5萬片，原訂年底的2萬片月產能，因機台安裝稍有延誤，將在2022年1、2月達標，2021年底月產能估可達1.8萬片；關於整體擴產計畫，2022年全年目標為2.5萬片，所需機台皆已下訂排產中，陸續到位後，估將以每季1,000～1,500片的速度擴產。

法人預估，宏捷科下半年營收將維持月月增態勢，意味著接下來單月營收還有再創歷史新高的可能，而就第三季營收季增幅度看10～15％來估計，9月營收在4.23億元以上即可達標。

在產品組合上，WiFi在8月營收占比稍降至35％，手機PA（功率放大器）則升至65％，其中，宏捷科仍以4G為主戰場，5G PA比重不高，但因5G手機也需要4G PA，隨蘋果iPhone 13有機會於9月中旬亮相，加上各家手機品牌廠陸續推出新品搶市，手機市場需求提升，整體而言，對營收貢獻力道將十分可觀。

而被視為宏捷科4G PA新藍海的IoT（物聯網）相關，Cat.1 PA需求未來將維持每年30～40％的穩定成長，目前以大陸為最大的市場。此外，關於近期討論度爆表的低軌道衛星，宏捷科相關產品目前正進行最後階段認證，2022年有機會小量生產。

(時報資訊)

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