去年新冠肺炎席捲全球，在疫情嚴峻的時刻，一線的醫護人員對守護國人的健康作出極大的貢獻；為體諒醫護人員的辛勞，大金空調台灣總代理和泰興業公司2日捐贈百台空氣清淨機給振興醫院，守護醫護，疼惜台灣。

振興醫院院長魏崢和和泰興業董事長蘇一仲在一次偶然的場合結識，相談甚歡，蘇一仲董事長對醫療人員的辛苦深感敬佩，當場向魏崢院長慨允捐贈100台大金空氣清淨機給振興醫院。蘇一仲強調，醫師照護病人，大金也要照護醫師的健康。

魏崢院長指出，現今的社會能夠主動做公益的單位不多，振興醫院是私人醫療院所，預算有限，和泰興業公司在疫情期間適時的捐贈高品質的空氣清淨機，讓院內同仁安心工作，對患者也有保障，振興醫院要表達高度的謝意。

和泰興業總經理林鴻志指出，振興醫院每天看診人數多達3,000位，病床數近1,000個，所有的醫護人員每天面對病毒或細菌的威脅；和泰興業捐贈空氣清淨機，為所有的醫療人員帶來乾淨的空氣與安全的工作環境，讓所有的醫師與醫護人員在無後顧之憂下，發揮專業的醫療服務，照顧病患，也實現和泰興業「創造美好人生、祥和社會」的企業願景。

此次捐贈的大金空氣清淨機擁有日本大金獨家的「閃流放電」技術，經過第三方專業實驗室測試，可產生具有強效氧化分解力的高速電子，對於PM0.3、家庭異味，灰塵、過敏性物質，細菌和病毒去除率高達99.9％。

和泰興業這兩年來總共捐出近千台空氣清淨機，受惠醫療單位包括衛服部桃園醫院、北榮、北榮桃園分院、高雄榮總、台中榮總、永和耕莘，透過捐贈，守護醫護人員暨長輩健康，善盡企業責任，疼惜台灣。

(時報資訊)