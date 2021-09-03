中鋼預計9月中旬開出10月份和Q4內銷盤價，首場與下游製管、裁剪廠商視訊產銷聯誼會2日登場，會中，下游客戶建議中鋼Q4盤價採小漲方式，讓下游好接單，中鋼則表示看好第四季旺季來臨，盤價走勢也會兼顧下游接單競爭力。

製管和裁剪視訊產銷聯誼會由中鋼業務副總劉敏雄、業務助理副總黃凱民、營業銷售處長李文周等人，分別與鋼管小組總召集人吳倫吉、裁剪小組總召集人黃光宇等廠商代表對話，聽取下游客戶的意見。吳倫吉向中鋼反映，近來受國內疫情影響，有些公共工程進度延後，以致下游客戶提貨跟著遞延，且外銷出貨也受到船期影響速度變慢，建議中鋼10月和第四季內銷盤價應溫和調漲，以降低市場衝擊。

黃光宇反映，目前因有一些熱軋進口料攪局，造成市場流通行情難以提升，加上中鋼每一季接單量都增加10％左右，以致交期變慢，建議中鋼下季盤價小漲就好，以利下游接單和進口貨競爭。中鋼表示，第四季為傳統旺季，加上各方資訊都沒有負面消息，會做好盤價的調整工作，也請下游客戶對市場要有信心。 此外，具指標性的大陸寶鋼、越南河靜鋼將於本月10日起陸續開出10月和11月內銷盤價，中鋼將會參考它們的價格，再敲定自己的新盤價。

(時報資訊)

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