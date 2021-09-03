受疫情影響的中鋼馬來西亞廠在上周獲准復工後，已正式投產，並開始對下游廠商供料；至於中鋼日鐵越南冷軋廠，則在2日起配合越南國慶日開始休連假，整體產能狀況待連假結束可望恢復正常。

中鋼馬來西亞廠主要生產冷軋和鍍鋅產品，以供應當地市場為主。受疫情影響，自7月起配合當地政府要求，停工長達一個多月，截至8月25日獲准復工後，才積極辦理復工事宜。

對於馬來西亞廠復工和越南廠生產情況，中鋼執行副總黃建智表示，中馬廠正式投產後，目前為止已生產鋼品近1萬公噸，已出貨5,000公噸以上；至於中越廠，預期9月份產能應會提升，但因9月2起有國定連假四天與當地疫情變數，後續產能能提升多高，還要滾動式檢討。

此外，越南雖然2日起國慶連假，但河靜鋼在考量疫情仍嚴峻下，絲毫不敢大意，在假期內要求加強人員出入管制，期能降低假期期間員工染疫風險。

河靜鋼表示，儘管至8月底生產百分百達成，但是河靜鋼擔憂2日起的國慶假期可能會有防疫破口，加上河靜省政府也在考量疫情嚴重，希望企業能做好人員管制，河靜鋼經過與員工溝通後，希望住宿員工假期內不要外出，在廠休假以降低移動風險，及維持產線正常運作。

(時報資訊)

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