台北101第八屆董事長、總經理任期2日屆滿，預計3日將透過董事改選後由新董事會派任，財政部夜間傳出接任名單已經行政院核准，確定現任董事長張學舜續任，而原任總經理張振亞已表達任期屆滿畢業，首度內部升任，由現任101購物中心營運長朱麗文接任。

過去10多年，台北101董事長、總經理皆是空降官派，政治酬庸性質高，為秉持企業營運策略持續執行，首度由內部升任，據指出，朱麗文接任總經理是張振亞推薦，主要係為持續進行101未來三年營運計畫以及提升營運效益。

101金融大樓上半年獲利不受疫情影響達6.19億元，優於去年同期 6.14億元，EPS為0.42元與去年同期相當；台北101在108年獲利創史上新高，但去年109稅後淨利12 .74億較前一年22.02億大幅縮水近半，EPS為0.87元明顯低於前一年1.5元 。 朱麗文在1日購物中心周年慶前記者會表示，購物中心今年受惠VIP客戶留台消費下，帶動前7月業績仍是兩位數成長，預期在周年慶大幅延長為47天，有望帶動全年購物中心營收較去年持平或增長。

101金融大樓每三年改選董事，不脫宿命每三年換一組董、總，三 年多前張學舜、張振亞人選確定前，各方人馬競逐眾多，後由前圓山董事長張學舜勝出，兩人這三年來互動有限，也使得近三年101人事流動率創史上新高，離職內部員工更直指，兩派各有人馬，原經營團隊2018年起從上到下，每天都有人離職，直至任期屆滿前的最後一次董事會，張振亞發表畢業感言，1日更強調要離開101很開心，足見辭意堅定，她私下表示已推薦優秀人選接任總經理職務。

朱麗文出身財務，在101擁有超過20年資歷，從101籌備擔任財務顧問，2017年在當時101總經理陳世明推薦下升任購物中心營運長，三年後101購物中心衝出最高峰突破150億元亮麗佳績。

(時報資訊)