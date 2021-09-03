全台最大的台中14期重劃區，未來將有逾200塊完整建地可供開發，加上超高綠覆率以及北屯成熟商圈加持，第三季新案甫登場立即造成轟動，包括國泰、寶輝、雙橡園、陸府、精銳以及順天等品牌建商接連搶進，近期土地行情屢創新高。

其中，國泰建設採取「不囤地」策略，第三季搶先推出新案「國泰MOST+」點燃14期房市戰火，憑藉品牌力與品質大獲市場好評，更將區域起漲點定錨在46萬元起。由於國建14期的一期新案賣出好成績，8月底公告再砸下7.75億在14期「美和段」加碼購地1,157.28坪，每坪單價直逼67萬元、創下「美和段」新高價。業界推估，明年新案單價5字頭起跳。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，國建採取不囤地策略，強調產品規畫、建築品質、集團信譽，近兩年在土地、營建人力等成本瘋漲下，「國泰MOST+」新案售價充分反映目前區域行情。

觀察目前14期房市現況，已有數十家建商取得土地，區域首案「國泰MOST+」位在水湳生態公園旁，基地三面臨路廣逾2,400坪，全案總銷約50億元，產品規畫3～4房，在地段與品牌力加持下，進場即傳出熱銷捷報。

另外，首次跨足北台中的雙橡園開發，基地位於水湳生態公園第一排而且四面臨路，面積廣達2,924坪，規畫14期唯一獨棟鋼骨大樓，將「豪宅3.0」標配完整帶進此案，可望改寫14期區域行情。

至於亞昕集團14期首發案「亞昕一緒」位於「美和段」，產品規畫2～3房，全案僅60戶住家加2戶店面，亞昕將其擅長的空間、收納等規畫引進台中市場，目前銷況不俗。還14期後續包括陸府、新業、林鼎、磐興、元鈞等預售新案，可望在第四季傾巢而出，表現備受市場關注。

(時報資訊)