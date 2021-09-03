快閃記憶體大廠旺宏電子暨旺宏教育基金會共同舉辦的旺宏金矽獎，今年已邁入第21屆，即使面對新冠肺炎疫情仍不中斷，「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」已成為全國規模最大、歷史最悠久、獎金最高的半導體領域學生競賽。

旺宏董事長吳敏求表示，四年前他洞察產業未來趨勢，開始推動Memory Centric Solution（記憶體中心方案）的概念，很高興這一屆金矽獎的入圍大獎作品中，就有兩件是相關領域的研究，代表台灣學術界教授們願意帶領同學嘗試不同的挑戰，在產業界預期也將成為未來極具競爭力的解決方案。

以往的晶片設計，運算歸運算、記憶歸記憶，兩者之間需要相互傳輸，這樣的運算及傳輸過程既耗時又費能，尤其邁入人工智慧（AI）及物聯網日益普及的年代，所需處理的資料量不僅龐大，速度上也更要求即時性。

為符合這樣的需求，清華大學團隊洪哲民、張富淳、溫戴豪、黃彥翔的作品「適用於AI邊緣設備具有11.91到195.7 TOPS/W的22奈米4Mb 8位元精度可變電阻式記憶體內運算晶片」讓記憶體大變身。將晶片部分運算功能整合在記憶體內，在運算中不僅能大幅降低耗能，同時更能節省10～100倍的運算時間，未來像是自動駕駛或AI深度學習都是主要的應用領域，本研究作品所採用的「非揮發性」特性也能兼顧運算資料的安全性，研究成果獲得銅獎肯定。

同樣獲得銅獎來自台灣大學團隊許尹端、姚鈞嚴、吳宗諺的作品「使用電荷運算機制之記憶體內運算之靜態隨機存取記憶體」，將運算功能直接整合在記憶體內進行，免去大量的資料搬運，能夠實現乘法與加法的平行化運算，藉此大幅度提升整體運算效能。

本作品相當適合應用於終端設備上如智慧型手表、耳機等穿戴式裝置，研究團隊提出了一個應用於終端AI設備高吞吐量、高能量與提昇面積使用效率的記憶體內運算靜態隨機存取記憶體，藉由改善資料處理與轉換電路，克服目前在性能上所受到的限制。

吳敏求強調，他四年前開始推動Memory Centric Solution的概念，今年即有兩件相關概念的作品獲得大獎，顯見學術界的研究腳步非常快速，這是很好的趨勢，面對AI和物聯網世代，傳統以處理器為中心（process-centric），但未來需要速度更快及容量更大的記憶體，這就需要3D NOR或3D NAND的支援，以更具成本效益的方式做出更高效能的系統方案，這是一個很先進的技術，台灣的科技發展將可往前大幅躍進。

(時報資訊)

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