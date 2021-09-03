NFT（非同質化代幣）躍升2021年度最火熱的區塊鏈產業應用，不少名人相繼投入，引爆NFT浪潮。看好NFT市場龐大潛力，區塊鏈新創奧丁丁宣布推出B2B2C NFT交易平台，鎖定娛樂、創作IP領域，首批與當代藝術、農藝師、陶藝家、插畫家等跨界合作，推出獨家限量NFT產品。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱表示，娛樂、藝術產業一直以來相對封閉，過往商業授權多為不透明，尋求授權多半不知從何找起，透過打造B2B2C NFT交易平台，將IP相關業務以NFT形式推廣，可望大幅促進市場交易與透明化，並為創作者拓展更多國內與海外的IP授權機會。

奧丁丁成立於2010年，專注於區塊鏈應用及電商等相關服務，推出的服務涵蓋B2B、B2C領域，除了最新推出的NFT平台以外，還包括區塊鏈旅宿管理系統、區塊鏈食品溯源系統、臺灣林產品生產追溯系統、醫療檢測追蹤系統、區塊鏈新聞平台等。

王俊凱說，娛樂產業、藝術產業過去來說相對封閉，NFT新型態交易模式，可協助解決管理許多無形資產的問題，有效簡化流程並增加透明度。此外，B2B NFT是目前市場無人做出的服務，看好未來還有相當大的發展空間。

奧丁丁商務長王剛和指出，奧丁丁NFT平台提供一站式服務，使用者可輕鬆創建、銷售與收集限量版代幣商品，消費者透過刷卡即可購買NFT產品，交易完成後，平台即時移轉數位資產至買家帳號，過程僅需幾分鐘，買家便能於平台及以太坊鏈上查詢驗證。若後續轉售，其他買家可透過智能合約，完整追溯NFT產品源頭、原創作者、歷代收藏者、過程交易價等資訊，過程透明且可供驗證作品價值與真實性。

奧丁丁的NFT亭台，平台更提供競標（Bidding）功能，採用大眾熟悉的競標模式「英式拍賣」（English Auction），由賣方訂定底價，各路買家出價向上競標，價高者得標。

奧丁丁全球業務開發經理陶佩君強調，奧丁丁NFT平台特別規劃創作者權利金（Royalty fee）機制，隨著每一次交易，NFT創作者將從中獲得創作者權利金，且可自行設定權利金比例。

(時報資訊)