受疫情影響，全民消費行為從線下轉往線上，帶動今年電商業績紅不讓，近期多家電商業者狂打的「9.9購物節」，更是為第四季零售旺季拉開序幕的前哨戰。在整體消費動能強勁帶動下，蝦皮購物表示，疫情後首檔「9.9超級購物節」透過八款遊戲、祭出總價值超過400萬的遊戲豪禮，自8月26日活動開跑後，五天內訂單數量較去年同期增三成，其中以家居用品、美妝保健加入熱銷榜前三名，而近期人人出門頻率增加，再加上開學季前的補貨潮，也帶動「口罩」居銷售榜冠軍。

下半年電商購物季即將開跑，根據資策會網購消費者調查顯示，超過七成消費者曾參與電商購物節，除了大眾熟知的雙11、雙12外，「9.9購物節」更是擠進消費者參與度最高的前三名，顯見台灣消費者越趨期待購物季的來臨，也看出下半年的電商大戰，就從「9.9購物節」開始。

蝦皮購物發現，疫情下零接觸消費模式逐漸成為日常，2021上半年除了迎來平均客單價再提升，消費者輪廓亦重新洗牌，熟齡消費者相較去年同期買氣大增50％，顯示網路購物已經成為全民的新潮流，不再專屬於年輕世代，緊接迎來的下半年旺季，更是網購消費力道最強的時機。

今年的99購物節，蝦皮購物提早自8月26日就開跑，以全站0元起免運、商城85折、超便宜1元起等優惠吸引買氣，同時，也邀請知名藝人黃子佼擔任活動大使，為最大購物季拉開序幕。

蝦皮購物表示，觀察站上資料，蝦皮遊戲月平均總遊戲次數高達3億次，且今年活躍遊戲參與用戶相較今年初增加百萬人次，因此今年「9.9超級購物節」攜手150個品牌，推出八款遊戲，包括如站上的長紅遊戲「蝦蝦果園」，消除型遊戲「蝦皮消消樂」、「蝦皮泡泡王」，另外如「99特蒐任務」、「蝦皮夾夾樂」、「夏季大禮包」、「免運寶箱」、「蝦搖一波」等，並祭出總價值超過400萬的獎項，如Dyson吸塵器、PS4 Pro、ASUS ZenFone8等，要搶攻消費者口袋。

蝦皮也指出，這次的「9.9超級購物節」，也推出多件商品下殺3折起、精選商品限時9元瘋搶等。另外，也攜手全台最大線上租車平台gogoout，推出抽獎百萬超跑瑪莎拉蒂、保時捷免費一日駕駛體驗、抽3,000元租車金等優惠，強攻99購物節買氣。

(時報資訊)