品牌廠華碩2日舉行《CREATE THE UNCREATED》新品發表會，聚焦為創作者而生的ProArt系列推出全線新品，同時也因應混合式工作及多工需求的新數位生活，推出輕薄及商務系列筆電新品。看好微軟新作業系統於10月5日發布後，將啟動一波升級換機潮、推升PC市場出貨動能增溫，華碩PC新品也全面搭載Windows 11，力拚今年筆電出貨總量2,400萬台的高標達陣。

華碩一口氣端出從高階ProArt系列、輕薄型Zenbook系列、商務ExpertBook B5系列，到偏向主流機款的Vivobook Pro等新品。除多款最高可配置英特爾第11代Core系列或超微AMD Ryzen 5000系列CPU，並內建輝達NVIDIA RTX顯卡的規格外，在主流尺寸筆電的面板因驅動IC緊俏之際，華碩更全面採用成本較高的OLED螢幕，不僅相對確保供貨順暢度，同時也推助OLED面板在筆電產品的滲透率將明顯提升。

華碩迄今仍維持全年度筆電出貨量拚達2,400萬台的高標。若扣除針對電競筆電及今年以來多有翻倍增幅的Chromebook機款，全年度各訂下約400萬台的出貨目標後，華碩在輕薄、商用、主流機款，及高階商務、創作者系列等筆電的目標出貨量，則達約1,600萬台。

創作者ProArt系列，華碩於發表會中端出含括ProArt Studiobook系列筆電、ProArt Station桌機、到主機板、滑鼠，與全球首款可自動校準的OLED螢幕及全球首款通過Calman認證的投影機等新品。

其中，ProArt Studiobook與滑鼠ProArt Mouse MD300並正式配置了在CES 2021首亮相的ASUS Dial繪圖旋鈕，華碩亦宣布與Adobe攜手，整合包括Adobe Photoshop、Lightroom Classic、After Effects及Premiere Pro等工具。

此回華碩也針對全新Zenbook Pro、Vivobook Pro X／Pro系列的五款筆電新品，納入更多滿足各類型創作者需求的使用場景，如配置於Zenbook Pro Duo 15 OLED的ScreenPad Plus全寬第二觸控螢幕，及Vivobook Pro X系列的ASUS DialPad虛擬繪圖旋鈕。

Zenbook 14X／14 Flip OLED兩款輕薄筆電內建ScreenPad智慧觸控板、NumberPad虛擬數字觸控板，電源鍵並新增指紋辨識功能。而通過MIL-STD-810H軍規的商務機ExpertBook B5／B5 Flip OLED，內建指紋感測器和TPM 2.0晶片等多項可保護隱私與商業資料功能。全球首款13吋OLED可攜式螢幕ZenScreen MQ13AH，也與15.6吋的OLED MQ16AH同步亮相。

(時報資訊)

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