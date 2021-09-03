聚鼎5月正式合併德國漢高集團美國子公司（TCLAD），營收大幅成長，由於CLM打入5G手機供應鏈、儲能領域，今、明年將有數倍成長，散熱事業則步出谷底，著手洽談明年訂單，法人樂觀預期，聚鼎明年獲利挑戰一個股本起跳。

聚鼎董事長暨執行長朱復華將於明年1月兼任總經理，他看好本業、TCLAD雙成長動能，2022年營運可望持續攀峰，以下是專訪紀要。

問：三端保險絲（CLM）布局多年，未來成長動能為何？

答：CLM是感測與IC控制結合的保護器，目前處於供不應求狀態，聚鼎的CLM品質直逼龍頭迪睿和（Dexerials），過去手機以PPTC為主，隨著5G手機快充崛起，CLM可承受高電流的特性，將會滲透至5G手機、電動車、電動工具機、儲能以及平板、筆電。

大陸5G手機已啟用CLM，其他品牌預料跟進，聚鼎已出貨陸資手機廠，儲能領域則已Design in，今、明二年CLM都是數倍成長，更何況CLM在NB中永遠不會被取代，看好今、明年二年的擴產效應。

問：經營團隊接手TCLAD四個月，今、明年展望為何？

答：TCLAD是全球唯一可從材料、基板、線路設計，甚至是多層線路設計的散熱第一品牌，也是唯一提供整體解決方案的散熱基板廠，今年5～7月維持動能，8月因汽車晶片荒、假期較多影響，致產能下滑，然隨著美國經濟動能回穩、工業型市場復甦，TCLAD已走出谷底，9～12月開始洽談明年訂單。

TCLAD客戶分布在美國、亞洲、歐洲，Tier 1車廠都是客戶，北美客戶為獨家性質，歐洲客戶則做到模組，以TCLAD的材料品質、工藝、品牌效益，TCLAD營收是聚鼎散熱的四倍大，新、舊客戶訂單合流，期待2022年TCLAD重返歷史高峰。

問：董事會通過您將於明年1月兼任總經理，總經理王紹裘派任聚燁總經理，可否談談人事調整？

答：聚鼎5月已有一組團隊兼程赴美，目前還有二個月接管期，希望將結帳系統、全球運籌管理系統從漢高，完全轉移到聚鼎自己的系統，預計在今年底完全接管。

今年是合併的第一年，有較大的無形資產、商譽攤提，王總派任聚燁後，將在產品、製程上進行加值性整合，明年整合效益將逾今年，二至三年內整合效益可望盡數發揮，若整合進程順利，二年後，聚燁規劃獨立IPO。

問：法人預期聚鼎明年獲利挑戰10元以上，今、明年整體業績展望為何？

答：聚鼎在過電流、過電壓元件、PPTC及傳統的保護元件耕耘多年，也有整合性產品，保護元件全方位解決方案供應商是點滴累積的經營策略，保護元件如是，散熱基板事亦然，以PPTC為例，聚鼎脫離消費性電子，轉進穿戴、工控、智能家居，今年的成長幅度為歷年之最，本業的部分今年成長將達40％以上，明年可望維持成長。TCLAD因客戶願意談新訂單，營收逐月提升，明年聚鼎10～15％的成長是基本，10元以上的預估值，我們心存樂觀。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意