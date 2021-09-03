國際信用評等機構穆迪（Moody's）宣布調升富邦金控暨旗下子公司富邦金控、富邦人壽、富邦證券、富邦華一銀行等公司展望由「負向」調整為「穩定」，富邦產險、台北富邦銀行評等及展望則維持「穩定」。

穆迪指出，本次調升富邦金控與子公司展望，主要為反映子公司富邦人壽在經營環境趨於穩定，其透過負債及資產端的操作，有效減緩低利率及資本市場波動帶來的衝擊，預期未來12～18個月富邦人壽將維持穩定營運及強健資本水準。

穆迪表示，面對低利環境，富邦人壽積極進行產品與投資管理，緩解市場動盪以及負利差風險，此外在避險成本改善及資本利得優異表現下，帶動獲利強勁成長，2020年、2021年上半年投資利差為正。

另外，隨著股市反彈，股票未實現收益增加，富邦人壽市值也同步提升，今年6月資本適足率（RBC）達333％，遠高於規範的200％，反映其受到今年5～7月期間新冠病毒病例數激增影響程度較低。

穆迪指出，人壽為金控主要子公司，人壽展望調整帶動金控展望上調，而由於金控展望調整，也帶動富邦證券及富邦華一銀行展望上調，此外，富邦華一銀行的資產品質及營運能力亦有望受惠大陸市場的復甦，預計其資產品質、資本結構、獲利能力和流動性在未來12～18個月內可望持穩。

富邦金前七月稅後淨利達1,061.84億元，已超越去年全年獲利，每股盈餘為10.1元，雙雙創下新高，續居金控每股獲利王寶座，金控總資產更首度突破10兆元大關。

財星（Fortune）雜誌8月公布今年全球500大企業（Fortune Global 500）排行榜，富邦金控排名升至388名，更是台灣唯一四度入榜的金控公司。

同時，富邦金控也致力推動永續經營，訂定2025年永續願景藍圖及長期目標，擘劃全新ESG四大策略：低碳、數位、激勵與影響。

(時報資訊)

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