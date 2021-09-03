中央銀行中小企業專案貸款8月增加337.95億元，創14個月新高，也是去年4月紓困啟動以來第三高，僅次於去年5月及6月。

觀察台灣疫情從去年以來至今年前四個月均控制良好，反應在內外需表現均亮眼，央行去年4月推出的紓困中小企業專案貸款，有資金需求的企業，大多數均已到位。

因此今年1月專案貸款金額降至104.6億元，2月農曆春節及228假期影響，工作天數僅16天，更大減至二位數，並創單月新低，3月及4月也只回到100億元出頭的相對低位。

但今年5月中旬本土疫情意外升至三級警戒，政府加碼再推紓困4.0，央行專案貸款金額也逐月衝高。6月貸款金額增至逾200億元，7月再衝破300億元，前次逾300億元為去年9月，8月更續增至337.95億元、創去年7月以來的14個月新高，更是紓困以來的第三高。

根據央行統計，中小企業專案貸款推出17個月來，除了去年4月剛開始啟動，銀行有一定的核貸作業時間，因此當月核貸金額為二位數的73.44億元，另今年2月季節性因素也大減至71.89億元，其他各月均是三位數。

其中最高是去年6月的381.12億元，其次是5月的359.33億元，逾300億元的還有去年9月的327.70億元，及今年7月305.26億元，8月337.95億元。

央行中小企業專案貸款，至8月底止累計17個月來達3,815.64億元，目前4,000億元總額度只剩餘不到200億元，尤其8月底受理金額更已衝破4,000億元來到4,029億元，不排除近期央行經過滾動檢討後，總額度將再上調至4,500億元或5,000億元。

(時報資訊)